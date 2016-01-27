Ляшко выдвинул условия для возвращения Радикальной партии в коалицию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам перед началом встречи президента и премьер-министра с руководителями всех фракций и депутатских групп сегодня вечером под Администрацией президента.

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«Мы изложили условия политические и экономические, на которых мы готовы принять участие в формировании коалиции», - заявил он.

«Мы предлагаем в новом коалиционном соглашении предусмотреть запрет на «особый статус» для Донбасса, запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения, отмены налогообложения пенсий, запрет на повышение пенсионного возраста», - отметил Ляшко.

Кроме того, по его словам, РПЛ выдвигает целый ряд кадровых требований, которые дадут возможность формировать коалицию - это отставка генерального прокурора Виктора Шокина, отставка председателя Национального банка Валерии Гонтаревой, переизбрание состава ЦИК.

«Что касается наших экономических предложений - это новая антикризисная экономическая программа, которую мы предлагаем. Мы считаем, что главная задача, на которой должны сосредоточить свое внимание коалиция и новый состав правительства, - это радикальная программа преодоления массовой безработицы в Украине, повышение уровня покупательной способности граждан», - добавил Ляшко.

Как сообщал УНИАН, 1 сентября 2015 Ляшко заявил о выходе фракции Радикальной партии из коалиции из-за несогласия с принятием изменений в Конституцию по децентрализации власти, что привело к беспорядкам и гибели людей. Также Ляшко обвинил власти в неспособности проводить курс на повышение уровня жизни людей.

В тот же день Валерий Вощевский, назначенный на должность вице-премьер-министра по квоте Радикальной партии, сложил свои полномочия.