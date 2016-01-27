Ляшко заговорил о возвращении Радикальной партии в коалицию, но с условием

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер фракции РП Олег Ляшко заявил в комментарии журналистам.

Он отметил, что фракция Радикальной партии направила на имя президента Украины Петра Порошенко, премьер-министра Арсения Яценюка и председателя Верховной Рады Владимира Гройсмана свои предложения относительно экономических и политических вопросов, которые предусматривают участие фракции в коалиции.

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“Мы отправили наши предложения - от Радикальной партии - экономические и политические требования, которые Радикальная партия выдвигает как условие участия в формировании новой коалиции и нового правительства”, - сказал он.

В то же время Ляшко отказался сказать, на какие должности в правительстве могут претендовать члены фракции, лишь отметил: “Мы не обсуждаем сейчас кандидатуры, потому что сначала - программа действий. Я хочу, чтобы коалиция приняла нашу программу действий, а потом будем обсуждать должности”.

Как сообщал УНИАН, 1 сентября 2015 г. Ляшко заявил о выходе фракции Радикальной партии из коалиции из-за несогласия с принятием изменений в Конституцию относительно децентрализации власти, что привело к беспорядкам и гибели людей. Также Ляшко обвинил власть в неспособности проводить курс на повышение уровня жизни людей.

В тот же день Валерий Вощевский, назначенный на должность вице-премьер-министра по квоте Радикальной партии, сложил свои полномочия.