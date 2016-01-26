СМИ: Ляшко может вернуться в коалицию в обмен на два министерских кресла

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в БПП и "Народном фронте".

В "Народном фронте" два источника также заявили, что поддерживают возможное возвращение Ляшко в коалицию, но добавили, что помехой этому могут стать непростые отношения самого Ляшко с президентом.

Вероятность возвращения "радикалов" также подтвердил в разговоре с журналистами заместитель председателя фракции БПП Игорь Кононенко.

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"Наверное, такой вопрос можно обсуждать. Единственное, что у нас есть депутаты, которые имеют правильную мысль – что при возврате в коалицию господин Ляшко должен извиниться за ту не очень правдивую информацию, которую он распространял о нашей политической силе и отдельных наших депутатов", - заявил он.

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"Мы считаем, что кандидатуру (министра экологии) должны предложить наши коллеги по коалиции. До этого это была кандидатура от "Батькивщины", поэтому сейчас это может сделать либо "Батькивщина", либо, если будет принято решение Радикальной партии вернуться в коалицию, то мы не отрицаем, что это будет представитель Радикальной партии", – добавил Кононенко.

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Еще один депутат из БПП сообщил, что Ляшко предлагал идею переформатирования коалиции, однако она не нашла поддержки.

Как сообщал УНИАН, 1 сентября Ляшко заявил о выходе фракции Радикальной партии из коалиции и переходе ее в оппозицию к власти.