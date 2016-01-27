Порошенко: Украина и иностранные партнеры договорились о совместном производстве вооружения

20:20, 27 января 2016
Политика
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Президент Петр Порошенко заявил о достигнутой договоренности с иностранными партнерами об открытии на территории Украины на базе предприятий оборонно-промышленного комплекса совместных предприятий по производству самых современных образцов оружия.

Фото УНИАНПорошенко поручил ускорить разработку госпрограммы развития вооружения / Фото УНИАН

Об этом он заявил на заседании СНБО, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

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«Глава государства сообщил, что во время международных визитов его, членов правительства достигнуты договоренности об открытии совместных производств на территории Украины на базе предприятий оборонпрома самых качественных и самых современных образцов оружия», - говорится в сообщении.

Кроме этого, Петр Порошенко поручил ускорить разработку госпрограммы развития вооружения и военной техники на период до 2020 года.

«Это необходимо для того, чтобы мы на 4 года вперед четко знали, какие виды вооружений, в каком году будут поставлены в серийное производство и поступят в Вооруженные силы», – цитирует Порошенко его пресс-служба.

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