В Украине необходимо создать производство ракет и боеприпасов - Порошенко

Об этом пресс-секретарь президента Святослав Цеголко сообщил в своем "Твиттере".

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"Президент подчеркнул необходимость создания в Украине производства ракет и боеприпасов", - отметил он.

"Это должны быть не только лозунги, призывы, а конкретный срок с необходимым финансированием, заказом производства наиболее дефицитных видов боеприпасов", - сказал Порошенко, поручив ускорить реализацию этого проекта.

Президент также поручил государственным заказчикам вместе с Государственным концерном "Укроборонпром" при планировании государственного оборонного заказа в 2016 году обеспечить разработку и закупку в интересах Сухопутных войск ВСУ ракетного вооружения в рамках проекта "Ольха", комплексов крылатых ракет на основе технических решений проекта "Нептун", новых образцов артиллерийских систем, высокоточных ракет и боеприпасов, противотанковых ракетных комплексов, новых средств автоматизации артиллерийских подразделений, автоматизированных комплексов разведки.

Как отмечают в пресс-службе, особое внимание Петр Порошенко обратил на беспилотные летательные аппараты, в том числе ударные, бронетранспортеры нового поколения, средства связи и управления, навигационную аппаратуру, технологии и материалы космической разведки.

Как сообщал УНИАН, СНБО под председательством президента Украины рассматривает три вопроса, которые связаны с гибридной войной со стороны России, а именно – проект государственного оборонного заказа на 2016 год, новое военно-административное районирование Украины и Стратегию кибербезопасности Украины.