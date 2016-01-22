В БПП хотят найти голоса за изменения в Конституцию по децентрализации "на следующей сессии"

Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина".

"На сегодняшний день в повестке дня его нет. Что касается позиций депутатов, которые направили обращение в Конституционный суд, то могу напомнить историю Конституции 2004 года, которая принималась с нарушениями регламента... что позволило в 2010 году тому же Конституционному суду отменить Конституцию. Сейчас действительно неоднозначное толкование того, что вы сказали, поэтому депутаты подписали запрос", - сказал нардеп.

Кононенко признал что в парламенте нет голосов за изменения Конституции, потому было бы лучше принять это решение на следующей сессии (на сегодняшний день это невозможно ввиду требования статьи 155 действующей Конституции).

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"Я считаю, что лучше принять решение и найти голоса на следующей сессии под голосование, чем принять решение поспешно на этой сессии, и затем иметь основания следующим парламентом, а может и парламентом, который будет через 10 лет, отменить изменения в Конституцию в такой важной части, как децентрализация", - заявил замглавы фракции БПП.

Напомним, в Конституционный суд поступило представление от 51 депутата Верховной Рады относительно разъяснений статьи о принятии изменений в Конституцию на "следующей сессии".

Вопрос связан с тем, что парламент обязан проголосовать за изменения в Конституцию на двух сессиях подряд, то есть Рада должна проголосовать изменения в Основной Закон относительно децентрализации до начала февраля. В то же время депутаты говорят, что в парламенте нет достаточного количества голосов (для второго чтения это минимум 300) за принятие изменений в Конституцию. В случае если Рада его не рассмотрит в этот срок, законопроект о децентрализации будет считаться отклоненным.

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31 августа 2015 года Рада в первом чтении приняла изменения в Конституцию в части децентрализации. Против законопроекта единогласно проголосовали Радикальная партия и "Батькивщина". Не поддержали документ также большинство депутатов от "Самопомочи", 5 депутатов от БПП, 1 - от "Народного фронта", а также внефракционные депутаты, представляющие "Свободу" и УКРОП. "Оппозиционный блок" проголосовал единогласно "за".