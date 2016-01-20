Нардепы просят КС определить, можно ли им не принимать изменения в Конституцию на текущей сессии

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Конституционного Суда Украины, согласно Регламенту КС представление передано на изучение в Секретариат суда.

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В тексте конституционного представления, размещенном на сайте КС, говорится, что есть «неоднозначное понимание этой нормы». Как отмечается в документе, статьей 155 Конституции Украины предусмотрено, что предварительно одобренные изменения в Конституцию Украины считаются принятыми, если «на следующей очередной сессии Верховной Рады Украины» за законопроект проголосовало не менее двух третей от конституционного состава ВР, то есть 300 депутатов.

Вместе с тем в представлении сказано: «Из-за ограничения во времени на выполнение необходимых процедур для окончательного одобрения проекта Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)» №2217а может сложиться ситуация, когда законопроект может быть не рассмотрен в течение третьей сессии ВР».

Депутаты хотят, чтобы КС растолковал, идет ли речь о следующей по номеру сессии ВР, или «имеется в виду любая другая следующая сессия Верховной Рады Украины».

Депутаты просят Конституционный Суд рассмотреть это представление как безотлагательное. Среди подписантов представления, в частности, депутаты из фракции «Блок Петра Порошенко»: Руслан Князевич, Сергей Березенко, Ирина Фриз, Тарас Кутовый, Дмитрий Андриевский, Мария Ионова, Игорь Грынив; из фракции «Народный фронт» - Леонид Емец, Татьяна Чорновол, Антон Геращенко; из группы «Воля народа» - Александр Онищенко.

Как сообщал УНИАН, 31 августа 2015 года Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в Конституцию в части децентрализации.

Согласно регламенту ВР, парламент принимает соответствующий законопроект в первом чтении как минимум 226 голосами. На следующей сессии для окончательного принятия закона о внесении изменений в Конституцию необходимо не менее 300 голосов народных депутатов.

9 декабря в Комитете ВР по вопросам правовой политики и правосудия отметили, что в случае, если до конца текущей сессии (2 февраля) законопроект о децентрализации не будет рассмотрен, то он будет считаться отклоненным. Нынешняя сессия, которая для принятия изменений в Конституцию является следующей, должна закончиться 29 января 2016 года, согласно измененному депутатами календарному плану.