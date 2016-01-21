The New York Times: Путин "вероятно одобрил" убийство Литвиненко, заявляют британские следователи

В Британии было проведено авторитетное расследование по делу об убийстве Александра Литвиненко, бывшего агента КГБ, критиковавшего Кремль. Согласно итогам, его убийство "вероятно, было одобрено" президентом России Владимиром Путиным и главой ФСБ.

Об этом пишет Алан Коуэлл в статье "Путин "вероятно, одобрил" убийство Литвиненко, заявляют британские следователи", опубликованной на сайте газеты The New York Times.

Выводы Роберта Оуэна, бывшего судьи Верховного суда, в докладе на 328-страниц, изобличают официальную связь между смертью Литвиненко 23 ноября 2006 года и самыми высокими представителями Кремля.

Доклад может возродить напряженность в отношениях между Великобританией и Россией. После смерти Литвиненко, осведомителя, который боролся с коррупцией в силовых структурах Москвы, между двумя странами наступил "ледниковый период", как во время холодной войны.

После оглашения доклада, жена Литвиненко, Марина, сказала: "Я очень довольна тем, что слова моего мужа, которые он произнес на смертном одре, обвинив Путина, были доказаны в английском суде".

После оглашения доклада, жена Литвиненко, Марина, сказала: "Я очень довольна тем, что слова моего мужа, которые он произнес на смертном одре, обвинив Путина, были доказаны в английском суде".

Г-н Литвиненко умер через 22 дня после того, как выпил зеленый чай с добавленным в него полонием-210 – редким и крайне токсичным изотопом – в компании двух российских партнеров, Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна. Ему было 43 года. Трое мужчин встретились в Pine Bar в отеле Millennium в Лондоне.

Луговой, депутат парламента России, сказал, что обвинения в убийстве Литвиненко "абсурдны", - сообщило российское информагентство Интерфакс, а пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, заявил, что дело Литвиненко "не входит в круг интересующих нас тем".

Расследование было проведено после многолетних упорных усилий г-жи Литвиненко, которая требовала полного отчета о смерти своего мужа. Британская полиция обвинила Лугового и Ковтуна в убийстве, но они отрицают обвинения.

В Лондоне убийство также вызвало вопросы о потенциальной причастности Николая Патрушева, главы ФСБ России, и Путина к смерти Литвиненко.

"Учитывая все имеющиеся у меня доказательства и анализы", - сказал судья Оуэн в отчете, - "я считаю, что операция ФСБ по убийству Литвиненко, вероятно, была одобрена Патрушевым, а также президентом Путиным".

Хотя формулировка, похоже, предполагает некоторую степень осторожности, отчет не оставил сомнений в том, что смерть г-на Литвиненко, по мнению судьи, была убийством, спланированным российским государственным органом.

"Я уверен, что Луговой и Ковтун подлили полоний- 210 в чайник в Pine Bar" 1 ноября 2006 года, говорится в отчете судьи Оуэна. "Я уверен, что Луговой и Ковтун знали, что они используют смертоносный яд".

Он добавил: "Я уверен, что Луговой и Ковтун действовали от имени других, когда отравили Литвиненко".

Однако, судья Оуэн предположил, что эти двое не знали, "с каким именно химическим веществом они имеют дело, и не осознавали природа всех его свойств".

В качестве мотивов для убийства Литвиненко, судья Оуэн перечислил различные возможные варианты, в том числе убеждение, что он предал ФСБ во время работы следователем в организации в Москве и начал работать на британскую разведку, после того как бежал в 2000 году.

Он также был близким соратником известных противников Кремля в Лондоне, в том числе, Бориса Березовского, бывшего олигарха в и врага Путина, который умер в 2013 году, говорится в отчете.

"И, наконец, у вражды г-на Литвиненка и президента Путина, несомненно, была личностная составляющая", - говорится в докладе.

Это исключало причастность к убийству британских спецслужб, организованных преступных группировок, Березовского и других соратников г-на Литвиненко.

В предсмертном заявлении Литвиненко осудил Путина и обвинил его в убийстве. Но президент России отрицал обвинения.

"Можно заставить замолчать одного человека, г-н Путин, но гром протеста всего мира будет звучать в ваших ушах всю оставшуюся жизнь", - говорится в заявлении г-на Литвиненко.

Г-н Литвиненко, его жена и их сын Анатолий, жили в Великобритании после бегства из России в 2000 году, они получили британское подданство до его смерти. Г-жа Литвиненко рассказал следствию, что ее муж работал агентом британской разведслужбы MI-6.

Доказательства, собранные во время расследования, позволяют предположить, что Литвиненко пытался установить связь между Путиным, его окружением и организованными преступными группировками.

Доказательства, собранные во время расследования, позволяют предположить, что Литвиненко пытался установить связь между Путиным, его окружением и организованными преступными группировками.

Он планировал поехать в Испанию, чтобы встретиться со следователями, но его отравили.

Несмотря на холод в отношениях между Лондоном и Москвой, который вызвала его смерть, связи постепенно наладились, поскольку премьер-министр Дэвид Кэмерон, как и другие западные лидеры, ищут поддержки Путина в таких ключевых вопросах, как гражданская война в Сирии и иранская ядерная программа.

В последние дни, сообщалось, что британские дипломаты готовы поддерживать эти отношения с Кремлем, независимо от результатов расследования судьи Оуэна, которое началось почти год назад 27 января 2015 года.

Судья Оуэн выслушал публичные показания 62 свидетелей за 34 дня слушаний. Закрытые слушания проводились для опроса других свидетелей, и их показания не будут включены в окончательный отчет. Служебная тайна доказывает, что британские министры, ссылаясь на потребности национальной безопасности, решительно настроены ограничить количество раскрытой информации.

Среди доказательств были также ранее не публиковавшиеся стенограммы опросов Литвиненко, когда он лежал в больнице в центре Лондона. На основании его слов, британские детективы составили маршрут его передвижений, и установили российские контакты до его смерти.

После того, как было обнаружено наличие смертельного изотопа, следователи искали то, что стало известно как след полония, связанный с местами, которые посетили Луговой и Ковтун в октябре и ноябре 2006 года.

После того, как было обнаружено наличие смертельного изотопа, следователи искали то, что стало известно как след полония, связанный с местами, которые посетили Луговой и Ковтун в октябре и ноябре 2006 года.

Наиболее яркие доказательства удалось собрать в отеле Millennium, недалеко от посольства Соединенных Штатов, где следователи обнаружили "скомканную кучу мусора" с высокой концентрацией полония в водосточной трубе под раковиной в спальне, где жил Ковтун.

"Эти доказательства настолько важны, потому что Дмитрий Ковтун останавливался в этом номере в тот самый день, когда он и Луговой влили в чай смертельную дозу полония несколькими этажами ниже в Pine Bar", - сказал в последний день слушаний Бен Эмерсон, адвокат, представляющий г-жу Литвиненко.

На тех же слушаниях, Ричард Хорвелл, адвокат, представляющий Скотланд-Ярд, сообщил следствию, что "это научное доказательство позволяет признать виновными Лугового и Ковтуна", которые "не могут ни вразумительно возразить научным данным, ни пояснить след полония, который они оставили".

Оба настаивали, что г-н Литвиненко был источником полония и, на самом деле, именно он пытался их отравить.