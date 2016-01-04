Украина пригласила оценочную миссию ООН на Донбасс

Как говорится в сообщении украинской миссии при ООН, 4 января 2016 года Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко вручил Генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну в официальные полномочия.

Во время встречи Ельченко высказался за более активную роль ООН в умиротворении российской агрессии в Украине. По его словам, одной из форм участия международной организации в деэскалации ситуации на Донбассе могло бы стать развертывание там миротворческой операции.

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«Мы готовы обсуждать мандат и другие аспекты такой операции. С целью изучения ситуации на месте приглашаем в Украину оценочную миссию Секретариата ООН», - подчеркнул постпред.

Кроме того, отмечается, что по убеждению украинского дипломата, другим направлением сотрудничества могло бы стать открытие в Украине Офиса ООН по поддержанию имплементации Минских договоренностей, который в том числе занимался бы координацией проектов по гуманитарному разминированию на востоке Украины, опираясь на большой опыт ООН в этой сфере.

Также состоялось обсуждение повестки дня Украины в Совете безопасности ООН.

Ельченко отметил, что одним из приоритетов Украины станет обеспечение неукоснительного соблюдения положений устава ООН, прежде всего в части уважения к территориальной целостности и политической независимости государств. Как сообщил украинский дипломат, Украина уделит внимание вопросам мира и безопасности в Африке и на Ближнем Востоке, противодействия терроризму, защиты гражданских лиц в вооруженных конфликтах и ядерного нераспространения.