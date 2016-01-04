Комиссар ООН по правам человека: необходимо ввести мораторий на казни в Саудовской Аравии

Об этом говорится в его заявлении, распространенном в Женеве, передает ТАСС.

Верховный комиссар ООН выразил "глубокое сожаление" в связи с сообщениями о приведении в исполнение в королевстве смертных приговоров в отношении 47 человек, в том числе, известного шиитского богослова шейха Нимра ан-Нимра. Аль- Хусейн напомнил, что в 2015 году он "обращался с письмом к правительству Саудовской Аравии по вопросу о смертном приговоре шейху Нимру ан-Нимру".

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Как подчеркивается в заявлении, в соответствии с международным правом, применение смертной казни в отношении "наиболее серьезных преступлений" допускается в том случае, когда речь идет о преднамеренных убийствах. Кроме того, требуются "гарантии проведения справедливой судебной процедуры, а также полной транспарентности во время процесса".

Аль-Хусейн выразил "крайнюю озабоченность" в связи с резким ростом казней в Саудовской Аравии. В 2015 году было приведено в исполнение 157 смертных приговоров, в 2014-м - 90, а в предыдущие годы - меньшее число. "Теперь мы видим, что за один только день была казнена почти треть от числа людей, казненных за весь 2015 год, - отметил он. - Это, в самом деле, внушающее большое беспокойство развитие событий, особенно притом, что некоторые из приговоренных к смерти обвинялись в ненасильственных преступлениях".

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Верховный комиссар призвал правительство Саудовской Аравии "установить мораторий на все казни и работать месте с ООН и другими партнерами над альтернативными стратегиями в борьбе с терроризмом".

Как сообщал УНИАН, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун удручен казнью 47 осужденных в Саудовской Аравии и вновь подтверждает свое неприятие подобной высшей меры наказания. По его словам, справедливость вынесенных властями страны вердиктов вызывает вопросы.

Напомним, министерство внутренних дел Саудовской Аравии заявило о казни 47 человек, признанных виновными в заговоре и совершении терактов, направленных против гражданских лиц и сил безопасности. Среди них был шиитский священнослужитель Нимр Аль-Нимр.