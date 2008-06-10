Блок Катеринчука осуждает своих депутатов, голосовавших за Довгого

Блок Николая Катеринчука решительно осуждает предательскую позицию депутатов Киевсовета Павла ТЕСЛЕНКО, Бориса ГАВРИЛЕНКО и Романа ЯРОШЕНКО, которые отказались выполнять решение политсовета блока об общей позиции депутатов Блока Николая Катеринчука не поддерживать кандидатуру на должность секретаря Киевсовета, которая будет выдвинута Блоком Черновецкого.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении политсовета Блока Николая Катеринчука.

Сегодня на первой сессии Киевсовета VI созыва депутат П.ТЕСЛЕНКО самовольно заявил об образовании фракции, несмотря на отсутствие у него соответствующих полномочий и вопреки решению политсовета Блока Николая Катеринчука.

Политсовет блока расценивает такие действия депутата как грубое нарушение заявленных принципов участия команды в досрочных выборах в Киевсовет, направленных на раскол фракции, и как имеющие признаки криминального преступления.

Любые заявления или действия от имени Блока Николая Катеринчука, сделанные в нарушение решения политсовета блока, являются незаконными и будут обжалованы в соответствии с действующим законодательством.

Как сообщал УНИАН, сегодня О.ДОВГИЙ был избран заместителем Киевского городского председателя - секретарем Киевсовета VI созыва. За его избрание проголосовали 62 депутата.

Перед этим депутаты от Блока Николая Катеринчука Б.ГАВРИЛЕНКО, Р.ЯРОШЕНКО и П.ТЕСЛЕНКО заявили, что предварительно на своем заседании Блок Катеринчука принял решение принимать участие в голосовании по вопросу избрания секретаря Киевсовета.

Они также отметили, что решение было поддержано и самим Николаем КАТЕРИНЧУКОМ.