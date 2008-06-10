Катеринчук запер свою фракцию, чтобы та не голосовала за Довгого?

Заседание Киевсовета во вторник может не состояться.

Об этом сообщают источники "Украинской правды".

Причиной, по их словам, может стать отсутствие на заседании депутатов блока Николая Катеринчука.

По информации источников, Николай Катеринчук якобы "закрыл депутатов своей фракции в одном из кабинетов".

"Очевидно, он боится, что его депутаты проголосуют за Довгого", - высказал мнение собеседник.