Жвания заявил, что он – не шняжник, а Ющенко пусть докажет, что не верблюд

Народный самооборонец Давид Жвания утверждает, что в случае необходимости он сможет доказать, что Президент Виктор Ющенко не был отравлен. Каким образом политик намерен это сделать, - он не уточнял, однако заверил Газету по-киевски, что «есть все доказательства, какие только необходимы».

Вместе с тем Жвания заявил, что по его мнению, лучше было бы спустить скандал вокруг отравления Ющенко на тормозах. Эту «историю нужно закончить тихо, чтобы мы остались страной. Если будет нужно, предоставлю доказательства, но сам инициировать не буду. Хочу снять проблему со страны, и не хочу этим заниматься, я не шняжник (запустить «шнягу» на жаргоне означает – запустить дезинформацию – ред.) и не скандалист, даже не следователь. Я знал, что говорю, потому что я знал, что мы окажемся в тупике в отношениях с Европой и с Росиией. Даже самый последний подлец в этой стране заинтересован, чтобы эта история тихо ушла, не оскорбляя Украину».

«Мне защищать свою позицию не нужно, - тут же добавил политик. - Это нужно делать президенту. Ведь сама эта история получила очень большую международную огласку, и, по сути, в наличии диоксина было обвинено четыре страны – Россия и 3 европейские страны. Они толерантно промолчали, но получился международный резонанс, и Украина теряет евроинтеграционные перспективы, охлаждаются отношения с Россией».

Однако способ улаживая международного скандала, предложенный Жванией, выглядит, по меньшей мере, странным: политик предлагает Ющенко собрать международный симпозиум, публично сдать анализ... И это, по мнению Жвании, позволило бы установить наличие диоксина в организме президента и его происхождение, что, в свою очередь, позволило бы завершить громкий международный скандал.