Судьба Довгого решится к 14.00

В Блоке Леонида Черновецкого надеются, что сегодня на заседании Киевского городского совета депутаты поддержат кандидатуру Олеся ДОВГОГО на должность секретаря горсовета.

Об этом УНИАН сообщил лидер фракции Блока Черновецкого Денис КОМАРНИЦКИЙ.

Отвечая на вопрос, уверены ли депутаты блока, что остальные депутаты Киевсовета поддержат именно эту кандидатуру, так как сейчас ведется много разговоров относительно этой важной должности, Д.КОМАРНИЦКИЙ сказал: «У меня есть надежда, потому что каких-то категорических возражений по поводу этой кандидатуры я не слышал. Только разве что от Блока Виталия Кличко и Блока Юлии Тимошенко».

По его словам, есть «просьба мэра и общение с мэром других глав фракций».

«Мы общались с ними, и каких-то особых возражений по кандидатуре нет», - подчеркнул лидер фракции Блока Черновецкого.

По его словам, переговоры относительно кандидатуры О.ДОВГОГО продолжаются, поэтому Д.КОМАРНИЦКИЙ пока не может четко назвать политические силы, которые согласны поддержать их представителя на должность секретаря.

По его словам, «все будет понятно к двум часам». (На 14.00 назначено заседание Киевсовета- УНИАН)».

«Переговоры продолжаются, но могу сказать: на 99% я уверен, что, возможно, Блок Катеринчука и возможно Блок Литвина поддержат нашу кандидатуру», - добавил Д.КОМАРНИЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, на выборах в Киевсовет 25 мая прошли 7 партий и блоков: Блок Леонида Черновецкого, который будут представлять 43 депутата, Блок Юлии Тимошенко – 32 депутата, Блок Кличко - 15 депутатов, Блок Литвина – 11 депутатов, Гражданский актив Киева – 8 депутатов, Партия регионов – 6 депутатов, Блок Катеринчука - 5 депутатов.

Раньше только во фракциях БЮТ и Блока Кличко заявляли, что должность секретаря столичного горсовета должен занимать представитель любой политической силы, кроме Блока Черновецкого.