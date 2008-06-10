Губернатор восстал против критики Тимошенко

Публичные заявления членов правительства о том, что руководство регионов Украины виновато в высоких темпах инфляции, выглядят конъюнктурными и некорректными, заявил председатель Днепропетровской областной государственной администрации Виктор БОНДАРЬ в понедельник, отвечая на вопросі представителей СМИ.

Как сообщили УНИАН в управлении прессы и информации Днепропетровской облгосадминистрации, по его словам, «сегодняшние обвинения в адрес лидеров регионов вызывают обеспокоенность и заставляют задуматься о реальных причинах таких заявлений. Ведь очевидным является тот факт, что долго и эффективно сдерживать инфляцию исключительно за счет мероприятий на региональном рынке просто невозможно. Мы делаем все возможное в пределах своих полномочий, но для решения проблемы необходимы не только наши усилия в областях, но и внедрение целого комплекса мероприятий на уровне государства».

В то же время, сказал В.БОНДАРЬ, спланированная и системная работа областной власти, невзирая на негативные тенденции, позволила замедлить темпы инфляции на фоне других областей Украины. Так, по данным Государственной инспекции по контролю за ценами, на конец мая – начало июня в Днепропетровской области ниже средних по Украине остаются цены на: мясо говядины – 31,72 грн. (по Украине – 32,1 грн., Днепропетровская область занимает 14 место по уровню цены); сахар – 3,69 грн. (Украина – 3,73 грн., 17 место); колбасы вареные – 12,94 грн. (Украина – 18,03 грн., 27 место); мука высшего сорта – 2,88 грн. (Украина – 2,89 грн., 12 место); крупу гречневую – 5,26 грн. (Украина – 5,37 грн., 24 место); крупу манную – 3,22 грн. (Украина – 3,49 грн., 25 место).

По официальным данным Госкомстата, индексы роста цен в Днепропетровской области были меньше средних по Украине по: хлебу и хлебопродуктам – 102,7% (по Украине – 103,2%); мясу и мясопродуктам – 103,6% (по Украине – 103,9%); рыбе и продуктам из рыбы – 102,6% (по Украине – 102,8%); молоку, сыру и яйцах – 95,7% (по Украине – 95,9%).

Принципиальным, отмечает В.БОНДАРЬ, для делового центра Украины является тот факт, что в регионе за последнюю декаду мая удалось достичь существенной уценки на нефтепродукты. Так, в Днепропетровске стоимость дизельного топлива составляет 6,00 – 6,15 грн. за 1 литр, в то время как по Украине – 6,56 грн. за 1 литр; 1 литр А–76 стоит 4,95 – 5,05 грн. (5,65 грн. по Украине); стоимость 1 литра А–95 – 5,70 – 5,80 грн. (в среднем по Украине 6,31 грн.).

При этом в Днепропетровской области среднемесячная зарплата в январе–апреле увеличилась на 32,0% и составила 1763,35 грн. По уровню среднемесячной зарплаты в рейтинге среди областей Украины Днепропетровская область заняла второе место после Донецкой области (по Украине – 1647 грн).

Среднемесячная зарплата за апрель 2008 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 1,8% и составляет 1843,2 грн.

Наивысшие размеры номинальной зарплаты по видам экономической деятельности наблюдались у работников, занятых в финансовой деятельности (3323,29 грн), авиационном транспорте (2656,73 грн), промышленности (2239,3 грн), что в 1,8-1,2 раза превышает средний уровень зарплаты по области.

«У нас в регионе на ряд продуктов самые низкие цены и в то же время самая высокая зарплата (после Донбасса). Поэтому говорить на всю Украину, что мы самые плохие, просто некорректно. Должностных лиц, которые сделали сегодня публичные заявления, похоже, просто вводят в заблуждение, поскольку осуществляют расчеты темпов инфляции, опираясь исключительно на процентные показатели в сравнении к предыдущим месяцам, хотя, несмотря на процентные показатели, реальна стоимость продукции все равно остается одной из самых низких в стране. Это некорректность методики расчетов или просто предвзятые заявления», - сказал председатель Днепропетровской ОГА.

Как сообщалось, накануне В.БОНДАРЬ публично заявил о существенном уменьшении финансирования со стороны правительства ряда жизненно важных для региона проектов. К требованиям губернатора по увеличению финансирования региона (в частности строительства автодорог, которое правительство уменьшило в восемь раз по сравнению с 2007 годом) присоединились городской и областной советы.