Ющенко: деньги должны работать на пользу страны, а не отдыхать в НБУ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает правительство исправить ситуацию с недостаточным финансированием ряда важных для страны программ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.

По словам И.ВАННИКОВОЙ, Президент выражает обеспокоенность недостаточным финансированием ряда государственных программ.

В частности, И.ВАННИКОВА отметила, что до сих пор не начато бюджетное финансирование программ в сфере охраны здоровья, социальной защиты, образования, культуры и искусства, агропромышленного комплекса, угольной промышленности, жилищно-коммунального хозяйства. Глава государства обращает внимание, что низкий уровень финансирования важных для государства программ происходит при наличии значительной суммы на Едином казначейском счете Государственного казначейства.

«Следовательно, Президент призывает правительство исправить эту ситуацию: деньги должны работать на благосостояние страны, а не отдыхать в Национальном банке», - сказала И.ВАННИКОВА, подчеркнув, что В.ЮЩЕНКО просит употребить по названным проблемам надлежащие меры и скоординировать деятельность всех участников бюджетного процесса.