Коломойский назвал единственную разницу между Порошенко и Януковичем

В интервью европейской версии издания Politico Коломойский рассказал о разнице между бывшим и нынешним президентами Украины.

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"У Порошенко хорошее образование, хороший английский и нет судимости», - цитирует издание бизнесмена.

Все остальные, по его словам, то же самое: "И сама кровь, и сама реинкарнированная плоть. И если Янукович был диктатором люмпенов, то Порошенко – образованный узурпатор, раб и заложник своей абсолютной власти".

Добавим, ранее Коломойский заявил, что попал под удар действующего президента Украины, потому что не согласился на сотрудничество с ним.