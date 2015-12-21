Коломойский назвал единственную разницу между Порошенко и Януковичем
14:46, 21 декабря 2015Политика
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Бизнесмен Игорь Коломойский назвал президента Украины Петра Порошенко "образованным узурпатором".
Игорь Коломойский назвал единственную разницу между Порошенко и Януковичем / УНИАН
В интервью европейской версии издания Politico Коломойский рассказал о разнице между бывшим и нынешним президентами Украины.
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"У Порошенко хорошее образование, хороший английский и нет судимости», - цитирует издание бизнесмена.
Все остальные, по его словам, то же самое: "И сама кровь, и сама реинкарнированная плоть. И если Янукович был диктатором люмпенов, то Порошенко – образованный узурпатор, раб и заложник своей абсолютной власти".
Добавим, ранее Коломойский заявил, что попал под удар действующего президента Украины, потому что не согласился на сотрудничество с ним.
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