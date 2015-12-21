Коломойский рассказал, кто из украинских олигархов стал на отведенное Порошенко место "зависимых людей"

Об этом он заявил в интервью европейской версии издания Politico.

Он пояснил, что Ринат Ахметов, Виктор Пинчук, Сергей Левочкин и Дмитрий Фирташ стали на то место, которое им отвел Порошенко, – зависимых людей.

Он также отрицает, что был нанесен удар по "его человеку", Геннадию Корбану, он назвал его независимым в своих действиях, а то, что журналисты продолжали их связывать – "всеобщим заблуждением".

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Отдельно он рассказал о состоянии украинского бизнесмена Фирташа.

"Посмотрите на Фирташа в Вене. Я видел его несколько раз в последние месяцы и он в ужасном состоянии, подавлен морально, без какого-либо желания бороться. Единственное, о чем он думает, - это как избежать экстрадиции в США", - передает слова Игоря Коломойского Politico.

Ранее Коломойский заявлял, что история с лидером партии "УКРОП" Геннадием Корбаном склонила чашу весов в пользу Бориса Филатова на выборах мэра Днепропетровска.