Еврокомиссия обещает доклад по визовому режиму с Украиной "в ближайшее время", но не 18 декабря
14:03, 17 декабря 2015Политика
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В Европейской комиссии не подтверждают, что 18 декабря будет обнародован доклада о выполнении Украиной Плана действий по либерализации визового режима, но обещают это сделать в ближайшее время.
REUTERS
Об этом в четверг в Брюсселе сообщила представитель Еврокомиссии Наташа Бертауд, передает собственный корреспондент УНИАН.
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По словам Бертауд, до конца года ЕК обнародует три доклада по либерализации визового режима для Украины, Грузии и Косово. "Сейчас мы на завершающей стадии по всем этим докладам, и они будут представлены до конца года. Я не могу на данном этапе дать более конкретное время, но мы уверены, что мы представим их в ближайшее время", - заверила пресс-секретарь ЕК.
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