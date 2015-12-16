Порошенко сожалеет, что Россия приостанавливает действие ЗСТ с Украиной, но готов заплатить эту цену за европейский выбор

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Европейского Совета Дональдом Туском и президентом Европейской Комиссии Жаном-Клодом Юнкером сегодня в Брюсселе.

«Относительно глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли, которая должна начать действовать в ближайшее время. К сожалению, последние трехсторонние переговоры показали, что Россия не заинтересована в разрешении той ситуации, которая возникла», - отметил он.

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«К сожалению, сегодня президент Путин подписал указ, согласно которому он отказывается от зоны свободной торговли в рамках СНГ», - заявил Порошенко.

По словам президента, Украина понимает, что означают эти ограничения со стороны РФ для украинской экономики. «Мы готовы заплатить эту цену за нашу свободу и за европейский выбор», - добавил Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке с 1 января 2016 года действия Договора о зоне свободной торговли между Россией и Украиной, которая действовала в рамках ЗСТ СНГ.