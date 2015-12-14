Терещук не получал никаких официальных документов относительно своего увольнения

Об этом он заявил УНИАН, комментируя соответствующие заявления руководителей МВД, включая Арсена Авакова.

"Насколько я знаю, речь идет не об увольнении, а о сокращении. При этом, никаких официальных документов мне никто не давал и я их не подписывал", - отметил Терещук.

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Отвечая на вопрос, что информацию об увольнении Терещука с поста главы столичного главка полиции обнародовал на своем Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков, Терещук сказал: "я не могу комментировать то, что там написано, так как не имею официальных документов".

Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил об увольнении начальника Главного управления Национальной полиции в Киеве Александра Терещука.