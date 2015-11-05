На заседании суда по делу Корбана из-за тесноты штатив камеры упал на журналистку и разбил ей голову
15:42, 05 ноября 2015Политика
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На заседании Печерского районного суда Киева по делу лидера партии "УКРОП" Геннадия Корбана, которое проходит в тесном зале, штатив от камеры упал на журналистку и разбил ей голову.
Как передает корреспондент УНИАН, после удара у журналистки началось кровотечение.
Сразу же после инцидента пострадавшую в сопровождении милиции вывели из зала судебных заседаний и вызвали ей "скорую".
Как сообщал УНИАН, ранее сегодня во время судебного заседания один из правоохранителей потерял сознание. Его вынесли из зала.
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