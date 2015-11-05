На заседании суда по делу Корбана из-за тесноты штатив камеры упал на журналистку и разбил ей голову

Как передает корреспондент УНИАН, после удара у журналистки началось кровотечение.

Сразу же после инцидента пострадавшую в сопровождении милиции вывели из зала судебных заседаний и вызвали ей "скорую".

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня во время судебного заседания один из правоохранителей потерял сознание. Его вынесли из зала.