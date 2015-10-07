ЕС и США могут отменить санкции только при условии вывода российских войск с Донбасса - МИД
Директор Департамента политики и коммуникаций МИД Украины Алексей Макеев заявляет, что Европейский Союз и США могут отменить санкции только при условии полного вывода российских войск с Донбасса.
Об этом он сказал в эфире Hromadske.tv
"Кроме главных результатов переговоров в Париже, стало совершенно ясно, что наши партнеры по "нормандскому формату", и Европейский Союз, и все другие партнеры в демократическом мире абсолютно четко привязывают полное выполнение Минских договоренностей с возможностью отмены санкций.
То есть, до того момента, пока российские войска не уберутся из Донбасса, говорить об отмене санкций, введенных Европейским Союзом и Соединенными Штатами, не придется", - подчеркнул Макеев.
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Представитель МИД считает, что при других условиях, никакого ослабления санкций не будет. "Нет привязки, что санкции будут отменены, как только Москва перестанет стрелять", - сказал Макеев.
Он пояснил, что привязка санкций до полного выполнения Минских договоренностей означает выполнение именно всех пунктов, от первого до последнего, этих договоренностей.