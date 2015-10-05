Большинство украинцев не верят, что Минские соглашения принесут мир на Донбасс - опрос

Большинство украинцев (60,7%) не верят, что выполнение Минских договоренностей позволит установить мир на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, представленные на пресс-конференции в понедельник.

Читайте такжеКиевляне считают, что выборы в "ЛНР/ДНР" должны проводить только после вывода иностранных войск – опрос

Согласно опросу, 26,9% верят, что Минские договоренности помогут установить мир на Донбассе, 12,3% - не определились со своим мнением.

Кроме того, 78% респондентов считают наиболее приемлемым вариантом выхода из нынешнего военного конфликта на Донбассе «продолжение переговоров и мирное урегулирование», 12,6% выбрали вариант «активизация военных действий и война до освобождения Донбасса», 9,5% - затруднились ответить.

Отвечая на вопрос, какой формат переговоров был бы наиболее эффективным для мирного урегулирования конфликта на Донбассе, 33,6% считают необходимость начать переговоры в новом формате с участием США, ЕС, отдельных государств ЕС (Германия, Франция, Польша), России, 20, 8% считают необходимым начать непосредственные переговоры между руководителями Украины и России без других международных участников, 19,5% - что необходимо продолжать Минские переговоры в нынешнем «нормандском форматов» с участием Украины, России, Германии, Франции, 11,7% - необходимо начать непосредственные переговоры между руководителями Украины и «ДНР/ЛНР» без других международных участников. Не определились со своим мнением -13,4%.

Кроме того, согласно опросу, 63,5% жителей Украины согласны с утверждением, что «руководство России не будет способствовать полному выполнению Минских договоренностей», не соглашаются 17,4% респондентов.

Читайте такжеThe Guardian: СМИ России переключают внимание на Сирию, по мере того, как угасает конфликт в Украине

Всеукраинский опрос общественного мнения проведен Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 17 по 27 сентября 2015 года. Им был охвачен 2041 человек в 110 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме Крыма.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинской властью. Статистическая погрешность 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% - для показателей, близких к 25%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.