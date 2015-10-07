Шаги РФ в Сирии приблизили нас к Третьей мировой войне – Порошенко

Об этом в ходе выступления перед студентами заявил президент Украины Петр Порошенко, передает "112 Украина".

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"Понимание ситуации, насколько сейчас гораздо опаснее стал мир, чтобы мы все четко понимали, что значит для каждого из нас агрессия РФ в якобы далекой Сирии. И насколько эти шаги, абсолютно безответственные, приблизили нас к Третьей мировой", - сказал Петр Порошенко.

Как сообщалось, Россия вновь нанесла авиаудары в Сирии, они сопровождались наземной операцией.

Отметим, 6 октября в Минобороны РФ заявили, что российская авиация совершила около 20 боевых вылетов против 12 объектов "Исламского государства" (ИГ) в Сирии.