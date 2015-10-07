Reuters: Россия вновь нанесла авиаудары в Сирии, они сопровождались наземной операцией

Российские самолеты нанесли очередную серию авиаударов по сирийской провинции Хама и приближенных к провинции Идлиб районов, передает ТСН со ссылкой на Reuters.

Известно, что во время обстрела были применены ракеты класса "воздух-земля".

Читайте такжеРоссия допустила возможность координации действий с США против ИГИЛ в Сирии

Кроме того, мониторинговая группа заявила, что российские авиаудары сопровождались проведением наземной операции сирийских военных в четырех разных локациях. В каких именно местах шла операция, не уточняется

Как сообщал УНИАН, вчера в Минобороны РФ заявили, что российская авиация совершила около 20 боевых вылетов против 12 объектов "Исламского государства" (ИГ) в Сирии.

В России утверждают, что экипажи Су-34, Су-24М и Су-25 нанесли удары по 12 объектам тыловой инфраструктуры, пунктам управления, лагерям подготовки и базам боевиков террористических группировок "Исламского государства".