Суд отправил под домашний арест "свободовца" Сабия
Печерский районный суд Киева отправил под домашний арест главу Киевской областной организации ВО "Свобода", бывшего депутата Верховной Рады от этой политсилы Игоря Сабия.
Об этом говорится в сообщении "Свободы" в "Твиттере".
"Решение суда по делу защитника Конституции Игоря Сабия - круглосуточный домашний арест", - говорится в нем.
Сабий возглавляет список "Свободы" на выборах в Киевский облсовет 25 октября.
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Напомним, 2 октября ему было вручено уведомление о подозрении в деле о беспорядках под зданием Верховной Рады 31 августа.
31 августа после принятия в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации агрессивно настроенные участники митинга стали штурмовать ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки.
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Также была брошена боевая граната, вследствие чего погибли 4 бойца Нацгвардии, еще около 150 человек пострадали. По данным силовиков, митинг под ВР был организован партией "Свобода", Радикальной партией и другими организациями.
Кроме него, под домашним арестом находится экс-парламентарий от "Свободы" Эдуард Леонов.