Суд отправил под домашний арест "свободовца" Сабия

Об этом говорится в сообщении "Свободы" в "Твиттере".

"Решение суда по делу защитника Конституции Игоря Сабия - круглосуточный домашний арест", - говорится в нем.

Сабий возглавляет список "Свободы" на выборах в Киевский облсовет 25 октября.

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Напомним, 2 октября ему было вручено уведомление о подозрении в деле о беспорядках под зданием Верховной Рады 31 августа.

31 августа после принятия в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации агрессивно настроенные участники митинга стали штурмовать ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки.

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Также была брошена боевая граната, вследствие чего погибли 4 бойца Нацгвардии, еще около 150 человек пострадали. По данным силовиков, митинг под ВР был организован партией "Свобода", Радикальной партией и другими организациями.

Кроме него, под домашним арестом находится экс-парламентарий от "Свободы" Эдуард Леонов.