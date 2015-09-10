Суд взял под домашний арест подозреваемого в организации беспорядков под Радой "свободовца" Леонова

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление огласила сегодня следственный судья Печерского района Наталья Васильева, отказав таким образом в удовлетворении ходатайства стороны обвинения в избрании для Леонова меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения денежного залога.

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“Следственный судья, исследовав ходатайство и приобщенные к нему материалы, приходит к выводу о наличии обоснованного подозрения в совершении Леоновым преступления... В предоставленном ходатайстве старшего следователя МВД Украины, согласованного с прокурором Генеральной прокуратуры о применении меры пресечения «содержание под стражей» отказать, избрать для Леонова меру пресечения в виде домашнего ареста, обязать подозреваемого не покидать место жительства до 8 часов следующих суток, прибывать по вызову к следователю, прокурору, носить электронное устройство. Срок действия обязательств, определенных судом в отношении подозреваемого, до 30 октября. Постановление может быть обжаловано в Апелляционном суде Киева в течение 5 дней”, - отмечается в решении суда.

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Как сообщал УНИАН, 31 августа под Верховной Радой после принятия в первом чтении изменений к Конституции в части децентрализации начались столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов. Агрессивно настроенные митингующие начали штурмовать ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната. Погибли трое бойцов Нацгвардии. Еще около 150 человек пострадали.

По данным силовиков, митинг под ВР был организован партией «Свобода», Радикальной партией, другими организациями.

Главное следственное управление МВД Украины в рамках производства о столкновениях под Верховной Радой вызвало на допрос председателя ВО «Свобода» Олега Тягнибока, а также членов «Свободы» Юрия Сиротюка, Игоря Швайку, Сергея Бойко, Игоря Сабия и других.