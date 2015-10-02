"Свободовцу" Сабию вручили извещение о подозрении и снова вызывают на допрос

Председателю Киевской областной организации ВО "Свобода", бывшему народному депутату Игорю Сабию вручили уведомление о подозрении и снова вызывают на допрос.

Об этом ВО "Свобода" сообщает в Twitter.

"Только что от следователя вышел председатель Киевской областной "Свободы" Игорь Сабий. Ему вручили уведомление о подозрении", - говорится в одной из записей.

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Кроме того, отмечается, что кроме подозрения, Сабию вручили очередную повестку на допрос 5 октября в 11.00.

Справка УНИАН. 31 августа после принятия в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации агрессивно настроенные участники митинга стали штурмовать ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната.

Всего погибли 4 бойца Нацгвардии, еще около 150 человек пострадали.

По данным силовиков, митинг под ВР был организован партией "Свобода", Радикальной партией, другими организациями.

Главное следственное управление МВД Украины в рамках производства о столкновениях возле ВР вызвало на допрос председателя ВО "Свобода" Олега Тягнибока, а также членов «Свободы» Юрия Сиротюка, Игоря Швайку, Сергея Бойко, Игоря Сабия и других.