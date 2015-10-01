"Оппозиционный блок" не будет выдвигать собственного кандидата на пост мэра Харькова – Добкин
В Харькове партия "Оппозиционный блок" не принимала решения о выдвижении собственного кандидата на пост городского главы.
Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН сообщил народный депутат от партии "Оппозиционный блок" Михаил Добкин.
"Нет, мы не принимали такое решение (о выдвижении кандидата в мэры – УНИАН)", - сказал Добкин.
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Он подчеркнул, что "Оппоблок" уже провел конференцию, и до 00.00 1 октября подаст списки кандидатов в депутаты Харьковского областного совета.
"Мы уже провели конференцию, сейчас идем подавать документы. У нас была возможность (выдвигать кандидатов – УНИАН) только в областной совет. Нам только за 4 часа до конца отдали документы (о регистрации – УНИАН)", - сказал Добкин.
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Как сообщал УНИАН, сегодня в Харькове с нескольких попыток все-таки зарегистрировали областную организацию партии "Оппозиционный блок".
Ранее, управление юстиции в Харьковской области несколько раз из-за технических неточностей в оформлении документации отказывало в регистрации Харьковской областной организации "Оппозиционного блока".