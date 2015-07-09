У Лаврова допустили, что Запад никогда не снимет санкции из-за "принципиальной" позиции России по Крыму

Об этом заявил в четверг в беседе с журналистами замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

"Наши ограничения (в отношении ряда западных стран) зависят от того, как будет поступать ЕС, - сказал он. - Наша позиция остается твердой и крайне четкой: мы не первые вводили ограничительные меры экономического характера, все действия, предпринятые Россией - ответ, полностью основанный на принципе взаимности".

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"Так что как только ЕС снимет санкции с России, я уверен, мы сделаем то же самое. И все продукты, которые находятся под эмбарго, будут возвращены,- отметил Рябков. - Не вижу причин особо беспокоиться по этому поводу".

При этом дипломат подчеркнул, что, по его мнению, часть санкций, которая была введена в связи с аннексией Россией Крыма, может остаться навсегда, "так как мы не собираемся менять свою позицию по Крыму". "Считать, что если санкции останутся, то Россия изменит свою политику, - это одна из величайших ошибок современной внешней политики США и ЕС".

"Санкции, введенные против РФ, абсолютно нелегитимны. И даже обсуждением возможных критериев их отмены мы как бы их легитимизируем", - считает замглавы российского дипведомства.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии в Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская "народные республики". РФ поставляет террористам вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Из-за этих действий США, Евросоюз, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран ввели против России санкции.