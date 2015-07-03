Шульц: аннексия Крыма Россией не остановит Украину на пути к ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал президент Европейского парламента Мартин Шульц во время встречи с президентом Петром Порошенко сегодня в Киеве.

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"Незаконная аннексия Крыма Российской Федерацией не может остановить Украину на ее пути в Европу, и не может остановить нас в том, чтобы считать Украину нашим союзником в утверждении наших общих европейских ценностей", - подчеркнул Мартин Шульц.