Шульц: аннексия Крыма Россией не остановит Украину на пути к ЕС

10:56, 03 июля 2015
Политика
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Незаконная аннексия Крыма Российской Федерацией не остановит Украину на пути к Евросоюзу.

Reuters

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал президент Европейского парламента Мартин Шульц во время встречи с президентом Петром Порошенко сегодня в Киеве.

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"Незаконная аннексия Крыма Российской Федерацией не может остановить Украину на ее пути в Европу, и не может остановить нас в том, чтобы считать Украину нашим союзником в утверждении наших общих европейских ценностей", - подчеркнул Мартин Шульц.

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