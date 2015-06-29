Вопрос возвращения военных кораблей из Крыма решают в политической плоскости – командующий ВМС

Командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук заявляет, что вопрос возвращения украинских военных кораблей из аннексированного Россией Крыма решается в политической плоскости.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Гайдук сказал на брифинге в Одессе.

По его словам, проблема возвращения кораблей из Крыма - в компетенции Кабинета министров Украины, и сейчас идет очередной раунд переговоров, в том числе по линии Министерства иностранных дел.

Гайдук пояснил, что, процедура проходит согласно международным нормам, в частности, договору о мерах укрепления доверия и безопасности на Черном море, к которым в свое время присоединились Украина, РФ и другие страны.

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«Кстати, на 12-м симпозиуме относительно имплементации данного договора российская сторона заявила, что готова возвращать корабли», - сказал Гайдук. Украина, в свою очередь, готова переместить их из Крыма в другие украинские порты, отметил он.

По словам командующего, службы ВМС Украины постоянно отслеживают состояние кораблей, оставшихся в Крыму.

«Они сейчас находятся в состоянии ожидания принятия по ним политического решения. На их борту нет ни украинских, ни российских экипажей. Только подразделения, которые обеспечивают их защиту», - заявил Гайдук.