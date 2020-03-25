Чрезвычайная ситуация и продление карантина: как новые решения Кабмина повлияют на жизнь украинцев

С сегодняшнего дня в Украине действует режим чрезвычайной ситуации.

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании принял ряд решений, которые могут повлиять на жизнь граждан в ближайшие недели.

В частности, сегодня был продлен карантин и введен режим чрезвычайной ситуации по всей стране - до 24 апреля.

В Правительстве напоминают, что чрезвычайное положение и чрезвычайная ситуация – это не одно и то же.

Чрезвычайная ситуация - это временный режим, который возникает в случае нарушения нормальных условий жизни населения. Как сейчас в Украине в связи с распространением коронавируса.

Ее внедрение предусматривает, что органы власти, прежде всего, службы гражданской защиты, переводятся в усиленный режим работы для преодоления эпидемии.

Прямое вмешательство государства в управление частными компаниями или ограничение прав и свобод украинцев не предвидится. Режим чрезвычайной ситуации предусмотрен Кодексом гражданской защиты.

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Чрезвычайное положение - это особый правовой режим, по которому могут быть ограничены отдельные права человека, а органы государственной власти - получить дополнительные полномочия.

Таким образом, режим чрезвычайной ситуации, введенный правительством на 30 дней, касается в большей степени, работников органов государственной власти и служб гражданской защиты. Но не касается частных компаний и граждан, которые не задействованы в преодолении последствий эпидемии.

Объявление чрезвычайной ситуации необходимо для того, чтобы улучшить координацию работы всех служб, усилить мероприятия по охране здоровья, общественного порядка, дезинфекции территорий и тому подобное.

Чрезвычайная ситуация - это когда органы государственной власти делают больше, привлекают больше ресурсов для того, чтобы граждане были здоровы и защищены.

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А в жизни людей особых изменений за введением чрезвычайной ситуации не предвидится. Правила все те же, что и раньше - сидеть дома, не покидать помещения без необходимости, мыть руки, использовать средства индивидуальной защиты, в случае обнаружения симптомов – обращаться к врачам. Поэтому в режим чрезвычайной ситуации в первую очередь переведена Единая государственная система гражданской защиты.

Решение правительства о введении чрезвычайной ситуации обусловлено тем, что случаи заболевания COVID-19 уже обнаружены в 13 областях и городе Киеве. Сейчас принято решение, что он будет действовать 30 дней – до 24 апреля. Но если ситуация улучшится, эти сроки будут пересмотрены.

Кроме этих решений, Кабмин сегодня постановил следующее:

должным образом обустроить КПП в зонах чрезвычайной ситуации с обязательным санитарным осмотром граждан и пропуском только после медицинского осмотра лиц и дезинфекции транспортных средств;

привлечь к работе на этих пунктах работников и технические средства Минздрава, Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, Госпродпотребслужбы;

все помещения, дороги и тротуары должны проходить тщательную дезинфекцию;

оказывать помощь малозащищенным слоям населения с привлечением работников социальных служб, общественных и волонтерских организаций к оказанию помощи.

учреждения здравоохранения имеют право осуществлять:

обязательное медицинское обследование лиц, которые имеют симптомы COVID-19 или находились в контакте с лицами, которым установлен диагноз COVID-19, если эти лица отказываются от обследования в добровольном порядке;

обязательную госпитализацию таких лиц;

назначать карантин лицам, которым установлен диагноз COVID-19 и уклоняющимся от лечения в добровольном порядке.

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Ситуация, которая сложилась в стране, действительно нарушает нормальные условия жизни людей. Поэтому государство переходит в режим усиленной работы для того, чтобы: