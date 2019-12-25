Украинские нацисты подбираются к Путину

В этом уже не может быть никаких сомнений. Элитный киллер киевской хунты Манюров, расстрелявший ФСБ на Лубянке во время праздничного концерта, который давал Владимир Владимирович Путин ко дню русского чекиста, - не первая и далеко не последняя ласточка мирового нацистского движения, открывшего охоту на российского президента.

Раздвоенные уши Кровавого Пастора в этой истории торчали с самого начала. В тот роковой день Путин и Пастор поссорились на почве неприязненных отношений к исконно русским территориям так называемой Украины: Владимир Владимирович огласил неоспоримые исторические факты, гласящие, что сначала польский хлыщ Потоцкий придумал украинский народ, а потом лысый национал-предатель Ленин нарезал для этого воображаемого народа множество исконно русских территорий крайне сакрального свойства; Дьявол Дьяволович же со свойственным ему фашизмом возразил, что вся сакральная территория, на которую по праву исторической справедливости может претендовать Россия, - это сраное болото в Московской области, из которого, собственно, и есть пошла земля русская еси, люли-люли. Так и сказал - «сраное», но не стал писать это слово, чтобы не открылось его настоящее лицо...

Владимир Владимирович огласил неоспоримые исторические факты, гласящие, что сначала польский хлыщ Потоцкий придумал украинский народ, а потом лысый национал-предатель Ленин нарезал для этого воображаемого народа множество исконно русских территорий крайне сакрального свойства

Слово за слово, в Москве началась перестрелка, завалили двух сотрудников ФСБ, подключились менты, МЧС, Росгвардия, Юнармия, НОД, АУЕ, ОАЭ, британская шпионская сеть, гей-лобби, грохнули кого-то еще, оказался Манюров. Турчинов потирал руки. Как известно, величайшая уловка Кровавого Пастора состоит в том, чтобы убедить людей, что его не существует, и поначалу действительно казалось, будто украинские нацисты тут ни при чем. Манюров и Манюров, типичный русский патриот, член НОД и «Единой России», большой поклонник Путина, естественным образом увлекся идеями православного терроризма, но пошел работать охранником в эмиратское посольство, оступился, начал говорить по телефону на арабских языках, вместо водки пить чай с лимоном по-бедуински, ходить угрюмый в тир.

По словам тренера, Манюров стрелял плохо, по словам ДОСААФ , был призером соревнований по пальбе, по словам врачей, это был типичный больной на все органы инвалид, по словам экспертов ФСБ - кровавый киллер, прошедший зомбирование и спецподготовку в спецслужбах загнивающего Запада . Ниточка тянулась в Вашингтон, к компании «Бурисма», а оттуда - в нацистский Киев. Кровавый Пастор поежился, но было поздно: как быстро выяснилось, головорез Манюров являлся членом всеукраинской террористической организации «Этническое национальное объединение», круг замкнулся как обычно.

ХунтоИГИЛ оказался настолько крупной организацией, что в Украине и вообще везде о ней никто до сих пор не слышал, но в России, кажется, кто-то где-то видел его свежеотпечатанную наклейку. Стало окончательно ясно, что на Путина объявлена неонацистская охота. По следам перестрелки на Лубянке всплыла сенсационная информация о том, что когда Путин полгода назад нырял в батискафе на дно Финского залива, ему там неофашисты подложили целое минное поле, кое-как замаскированное под тяжкое наследие великой отечественной, был даже заранее придуман циничный стишок: «Долго летали над морем штаны, это проклятое эхо войны». Путин, разумеется, со свойственными ему энциклопедическими знаниями о минах учуял ловушку заранее, поэтому нырнул в залив без штанов, обезвредил все бомбы, кое-что взорвал, отплыв подальше в море, кое-что выкинул, а кое-что собрал и тут же на месте смастерил гиперзвуковую ракету, которую немедленно с успехом испытал, - но факт оставался фактом: покушения украинских неонацистов на жизнь великого лидера мирового православия следовали одно за другим.

Через несколько дней в Хабаровском крае разбился суперновейший и единственный в своем суперэкземпляре сверхсерийный архизвуковой гиперистребитель Су-57, и снова это случилось во время выступления Владимира Владимировича Путина - на этот раз на коллегии Министерства так называемой обороны РФ!

Совпадение? Не думаем. Украинские неонацисты подбираются к Путину все ближе, и нет им конца-краю...

Всех желающих помочь украинской армии сделать конец и край российских наемников на Донбассе как можно более скоропостижным, просят обращаться в https://savelife.in.ua/ru/about/#contacts фонд «Повернись живим» . Страница фонда в Фейсбук https://www.facebook.com/backandalive/

Василий РЫБНИКОВ