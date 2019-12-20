Стрельба у здания ФСБ РФ: все, что известно о стрелке на данный момент (видео, фото 18+)

По мнению отца подозреваемого Евгения Манюрова, сын был кем-то "зомбирован".

В четверг, 19 декабря, по предварительным данным, 39-летний уроженец Московской области Евгений Манюров устроил стрельбу у здания ФСБ на Лубянке. УНИАН собрал все данные о стрелке, известные на данный момент.

Как сообщает Telegram-канал Baza, матерь вероятного стрелка рассказала, что сын не служил в армии, не был женат и не состоял в отношениях. Все время он занимался только работой и хобби. Близких друзей у Евгения также не было.

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Отец Манюрова в шоке от поступка сына и не исключает, что он был кем-то «зомбирован». Стрелок рассказывал отцу, что работает охранником в посольстве Арабских Эмиратов. Отец даже начал замечать у Евгения восточный акцент, но до конца не верил, что сын действительно там работает. Фатих Манюров назвал сына угрюмым, признался, что давно с ним не общался и рассказал о его мечте - стать мастером спорта по стрельбе.

Соседки Евгения Манюрова описали предполагаемого стрелка как замкнутого и одинокого человека, которого они «никогда ни с кем не видели». Также они заявили, что у него не было ни друзей, ни подруг. Манюрова часто видели в камуфляжной форме и с большим рюкзаком, однако о его увлечении стрельбой они не знали.

По их словам, последнее время Манюров жил в квартире с мамой - до этого там же проживала и его бабушка, которая умерла около года назад. Пожилая женщина работала, по разным данным, учительницей начальных классов или преподавательницей русского языка.

По данным Mash, Евгений Манюров окончил Российскую академию правосудия. В Подольске у мужчины была своя фирма, которая работала в области права. Кроме того, Манюров консультировал по вопросам коммерческой деятельности и управления. В 2015 году компанию ликвидировали.

Манюров увлекался стрельбой и занимал призовые места на соревнованиях. В ноябре мужчина с таким же именем и фамилией занял третье место в дисциплине PCC (pistol caliber carabine — карабин в пистолетном калибре) на соревнованиях Московского городского стрелково-спортивного клуба ДОСААФ, следует из публикации на сайте организации.

Также стало известно, что в доме Манюрова нашли арсенал оружия. В частности, речь идет о четырех винтовках и травматическом пистолете. По информации Baza, среди оружия были две «Сайги» и карабин «Вепрь». Кроме того, в квартире было найдено большое количество патронов. Также в рюкзаке у Манюрова обнаружено взрывное устройство, соединенное с мобильным телефоном, и гранаты.

По предварительным данным, Манюров, вооруженный карабином «Сайга» и ножом, устроил атаку у здания ФСБ на Лубянке около 18:00 19 декабря. Его мотивы неизвестны. Высказывались предположения, что целью нападения могла быть провокация накануне Дня работника органов безопасности России.

В результате происшествия один сотрудник ФСБ погиб, еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести. В Минздраве также сообщали, что крайне тяжелые ранения получили двое сотрудников ФСБ.