Путин заявил, что Россия разбирается с "исконно русскими территориями" в Украине

Путин обвинил Ленина, потому что тот «предложил не федерацию, а конфедерацию», что позволило впоследствии этносам «получить право выхода из состава СССР».

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ разбирается с «исконно русскими территориями» Причерноморья и восточной части Украины.

Об этом он рассказал на пресс-конференции в Москве 19 декабря, отвечая на вопрос об отношении к Владимиру Ленина.

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Путин, в частности, обвинил Ленина, что тот «предложил не федерацию, а конфедерацию» в свое время, что позволило впоследствии этносам «получить право выхода из состава СССР». Кроме того, российский президент считает, что даже территории «были нарезаны так, что они не всегда соответствовали традиционным местам проживания тех или иных народов».

«Но в ходе создания Советского Союза исконно русские территории, которые к Украине вообще не имели никакого отношения, все Причерноморье, западные российские земли были переданы Украине со странной формулировкой «для повышения процентного соотношения пролетариата в Украине», потому что Украина была сельской территорией», – сказал он.

Путин добавил, что «это несколько странное решение, но оно состоялось. Это все наследие государственного строительства Владимира Ильича Ленина, и теперь мы с этим разбираемся».

Ранее Путин заявлял, что Украина не должна пытаться силой деоккупировать Донбасс.