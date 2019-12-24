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В РФ разбился сверхзвуковой истребитель Су-57

08:18, 24 декабря 2019
Мир
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Су-57 разбился в РФ / фото: wikipedia.org

О катастрофе сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя силовых структур.

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В силовых структурах утверждают, что машина не военная и принадлежит местному заводу-изготовителю имени Гагарина.

Инцидент произошел в 120 км от аэродрома Дземги во время испытания двигателя.

Летчик успел катапультироваться, его подобрал вертолет Ми-8. Состояние пилота не уточняется.

Специалисты ищут черные ящики. Основными версиями случившегося является неисправность и ошибка пилотирования.

Истребитель пятого поколения Су-57 имеет высокую маневренность и малую заметность, способен совершать сверхзвуковые полеты.

Как сообщал УНИАН, ранее в Краснодарском крае разбился ударный вертолет Ми-28 Вооруженных сил России. Оба пилота погибли.

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Теги: #Россия#Су-57