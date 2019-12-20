цей матеріал доступний українською

Турчинов о заявлении Путина: "исконно русские" болота могут легко поместиться в пределах Московской области

09:16, 20 декабря 2019
Политика
1332 0
Турчинов прокомментировал заявление Путина / фото УНИАН

Об этом Турчинов заявил в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ

Читайте такжеКорреспондент УНИАН спросил Путина об украинских танках на Кубани (видео)

"Если от России отделить территории, которые были присоединены с помощью крови, насилия, предательства и лжи, то "исконно русские" болота, оставшиеся после этого, могут легко поместиться в пределах одной Московской области", - отметил он.

Так Александр Турчинов прокомментировал заявление Путина о том, что в состав Украины входят "исконно русские земли и с этим надо что-то делать".

Как сообщал УНИАН, Путин во время итоговой ежегодной пресс-конференции заявил, что РФ разбирается с "исконно русскими территориями" Причерноморья и восточной части Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Путин#Турчинов