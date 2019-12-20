Турчинов о заявлении Путина: "исконно русские" болота могут легко поместиться в пределах Московской области

Глава российского государства ранее заявил, что Россия разбирается с "исконно русскими территориями" в Украине.

Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов прокомментировал высказывания российского президента об "исконно русских землях".

Об этом Турчинов заявил в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ.

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"Если от России отделить территории, которые были присоединены с помощью крови, насилия, предательства и лжи, то "исконно русские" болота, оставшиеся после этого, могут легко поместиться в пределах одной Московской области", - отметил он.

Так Александр Турчинов прокомментировал заявление Путина о том, что в состав Украины входят "исконно русские земли и с этим надо что-то делать".

Как сообщал УНИАН, Путин во время итоговой ежегодной пресс-конференции заявил, что РФ разбирается с "исконно русскими территориями" Причерноморья и восточной части Украины.