The Economist: зона боевых действий на пляже

В статье под названием «Зона боевых действий на пляже», опубликованной на сайте издания The Economist, пишется о том, что когда-то это было место для отдыхающих, то место на Азовском море, куда украинские семьи приезжали, чтобы пожарить шашлык в теплые летние дни. Дети приезжали в лагерь на склоне холма с видом на берег. Теперь Широкино находится в центре войны, которая никогда официально не начиналась, и у которой мало признаков приближающегося завершения. Треск пулеметов заглушает плеск волн. Детский лагерь стал военной базой, с ящиками боеприпасов на входе. Пляж пронизан минами. «Раньше люди приходили сюда, чтобы отдохнуть», говорит украинский солдат, дислоцированный в городе. «Теперь пляж под обстрелом каждый день».

Последнее соглашение о перемирии в Украине, подписанное в Минске в феврале, ослабило напряженность на востоке Донбасса. Но оно не выполнило свою основную задачу: остановить обстрелы. На встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель 10 мая, в России Владимир Путин заявил, что мирный процесс «продвигается», но Запад по-прежнему настроен скептически. Генеральный секретарь НАТО, Йенс Столтенберг, предупреждает, что наращивание войск и техники в последние несколько месяцев предоставило поддерживаемым Россией сепаратистам «возможность начать новые атаки с очень небольшим временем предупреждения». Солдаты на линии фронта не верят, что Минские соглашения могут прекратить войну. «Мы считаем, что Украина может быть защищена только силой украинского оружия, а не парой подписей на бумаге», говорит «Хорват», пресс-секретарь украинского батальона «Азов», который руководит обороной Широкино.

Город расположен на полпути между Мариуполем, украинским портовым городом с населением в полмиллиона человек, и Новоазовском, форпостом сепаратистов вблизи российской границы. Внутри Широкино, украинские войска контролируют западную часть города, и окопались на вершине самой высокой горы. Траншеи извиваются в грязи. Солдаты заняли жилища в заброшенных домах отдыха вдоль пляжа. Сепаратистские войска бродят по нижнему восточному хребту. «Враг, как суслик: вы не видите его, но вы знаете, что он там», говорит Хорват. Основные жилые районы находятся в долине, зажаты между двумя сторонами; только несколько десятков мирных жителей остаются там, и их положение становится все более тяжелым.

Обе армии сопротивлялись призывам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), международного органа, который должен быть посредником в конфликте, отступить и провести демилитаризацию Широкино. Ни одна из сторон не верит, что другая не вернется и не захватит весь город, и они не считают, что ОБСЕ без оружия сможет обеспечить буферную зону. В настоящее время международные наблюдатели патрулируют в течение дня, добросовестно отмечая регулярные нарушения: только 10 мая они зафиксировали 400 взрывов. Когда уходят наблюдатели, «начинается концерт», говорит один украинский корректировщик, размещенный на крыше базы на вершине холма. Вечерний обстрел слышен даже в Мариуполе, всего в 20 км вдоль берега. Украинские солдаты предупреждают, что, если сепаратисты займут западную высоту, они могут расположить мощные ракеты Град в пределах досягаемости Мариуполя, и это может быть возможным началом осады города.

Противостояние переросло в выжидание. Сепаратистские войска продолжают бить по украинским позициям, но еще начали тотальную атаку, возможно, сдерживаемые желанием Путина избавиться от западных санкций. Украинские войска утверждают, что могут вернуть другую половину Широкино, но их сдерживают строгие приказы не переходить в наступление. Тем временем, они стреляют по своему врагу за холмом. Многие солдаты в Широкино возмущены своими политическими лидерами в Киеве. «Добровольцы заботятся о нас, а правительство – нет», говорит «Камикадзе», молодой боец ​​из батальона «Азов». «Мы не любим Поро», добавляет он, имея в виду президента Украины, Петра Порошенко.

Оборона Широкино и Мариуполя во многом зависит от батальонов «Азов» и «Донбасс», добровольческих формирований, которые были включены в новую Национальную гвардию Украины, но сохранили значительную долю независимости. Батальон «Азов», который оказался под пристальным вниманием из-за связей с крайними правыми националистическими группами, вызывает некоторое беспокойство в Киеве. Один солдат из МВД, который укомплектовывает контрольно-пропускной пункт возле Широкино, называет группу «отдельным правительством». Тем не менее, без мотивированных людей батальона, Мариуполь уже давно бы пал. Они намерены оставаться, независимо от того, насколько затянется война. Внутри базы, которую украинцы называют «Маяк», на стене все еще висит табличка из старого детского лагеря с надписью: «Лето – радость». Солдаты на базе ждут от лета чего угодно, только не этого.