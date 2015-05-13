Убийства Калашникова, Бузины и милиционеров в Деснянском районе не связаны между собой - МВД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам в Киеве заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"И дело Бузины, и дело Калашникова находятся на интенсивной стадии расследования. Нет связи между теми, кто атаковал при ограблении АЗС, и этими убийствами", - сказал Аваков.

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Убийство Бузины

В четверг, 16 апреля 2015, на улице Дегтяревская, в Шевченковском районе Киева был убит журналист Олесь Бузина. Убийство было совершено около 13:20 у дома, где проживал журналист.

В Бузину стреляли из "Форд Фокус" темно-синего цвета. По словам соседей, журналист был на пробежке.

Олесь Бузина работал в газете "Известия", а также недолгое время был главным редактором газеты "Сегодня".

Также он известен своими украинофобскими заявлениями в СМИ. Он является автором скандальных книг «Воскрешение Малороссии», «Вурдалак Тарас Шевченко», «Верните женщинам гаремы» и других.

На последних парламентских выборах в 2014 году Бузина был кандидатом в народные депутаты Украины округу № 223 от партии «Русский блок».

Убийство Калашникова

Экс-регионала Олега Калашникова застрелили вечером 15 апреля на пороге его квартиры на жилом массиве Виноградарь в Киеве.

Калашников был одним из самых активных участников митингов Антимайдан в Мариинском парке, а также не скрывал, что был одним из организаторов.

Оппозиция обвиняла Калашникова в завозе "титушок" в Киеве и организации проплаченных акций.

На досрочных выборах 2014 Калашников баллотировался в Раду по киевскому округу, но набрал всего 2,5%.

Убийство милиционеров в Киеве

4 мая около 01.30 в Деснянском районе столицы неизвестные в масках, угрожая оружием, напали на автозаправочную станцию. Злоумышленники ранили в руку работника АЗС и забрали из кассы около 800 грн.

Во время преследования подозреваемых два сотрудника полка милиции специального назначения погибли, трое стражей порядка попали в больницу.

2 мая неизвестные обстреляли пост ГАИ из автоматического оружия.

"ЧП произошло в половине первого ночи. Неизвестные из автоматического оружия обстреляли здание стационарного поста №502 на проспекте Броварском (Быковня). По предварительным результатам осмотра места происшествия - выстрелы осуществлялись со стороны лесопарковой зоны, на противоположной стороне дороги", - отметили в отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в г.. Киев.

Как сообщил впоследствии министр внутренних дел Арсен Аваков, нападения были совершены одной группой злоумышленников.

Милиция задержала трех преступников. Еще один был убит в перестрелке. У задержанных изъят целый арсенал оружия, в частности, автоматическое оружие, гранатомет и взрывчатку.

Впоследствии Аваков заявлял, что подозреваемые проходили службу в добровольческих батальонах.