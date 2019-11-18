Завтра суд изберет меру пресечения для Ляшко

Заседание Бориспольского горрайонного суда назначено на 14:00.

Меру пресечения бывшему народному депутату Украины Олегу Ляшко выберут 19 ноября.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киевской области Марьяна Гайовская.

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Она отметила, что заседание Бориспольского горрайонного суда назначено на 14:00.

Ходатайство прокуратуры о взятии под стражу Ляшко будет рассматривать судья Юрий Кабанячий.

Как сообщал УНИАН, бывшему народному депутату, лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко сегодня, 18 ноября, было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 346 (угроза или насилие относительно государственного деятеля, умышленное причинение такому лицу телесных повреждений в связи с его государственной деятельностью) Уголовного кодекса Украины. Ожидалось, что сегодня суд будет избирать ему меру пресечения. Как сообщала Гайовская, в ходатайстве говорится о взятии под стражу Ляшко без альтернативы залога или любого другого альтернативного пресечения.

Уголовное производство осуществляется по факту инцидента, который произошел между ним и народным депутатом из фракции "Слуга народа" Андреем Герусом в зале официальных делегаций аэропорта "Борисполь" 6 ноября.

Сам Ляшко сообщил в Facebook и о вручении ему еще и вызова на допрос. Он заявил, что придет на допрос, хоть и считает, что "дело сфальсифицировано и является политическим преследованием".

6 ноября в аэропорту "Борисполь" подрались глава Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Герус (фракция "Слуга народа") и лидер Радикальной партии Ляшко.

Герус написал в Facebook: "Известный защитник бизнеса Ахметова, забытый всеми Ляшко меня ожидал в аэропорту "Борисполь", чтобы устроить "шоу-провокацию". Сниженная на 15% цена электроэнергии и полная готовность к зиме никак не устраивает "немонополиста", и они прибегают к все более изощренным способам, как вести свой бизнес". По его словам, "претензия Ляшко - это импорт электроэнергии". "Хотя три года импорта угля из России по формуле "Роттердам+", сопровождавшиеся ростом тарифов для украинских потребителей, его полностью устраивало. Потому что на этом хорошо зарабатывал его дорогой "немонополист", - отметил Герус и добавил, что "пострадала" только его рубашка.

В свою очередь Ляшко написал в Facebook, что "случайно увидел в аэропорту "Слугу народа" Геруса, который открыл импорт российской электроэнергии из России".

"Когда у российского лоббиста закончились аргументы, он начал махать руками. Однако проблема от этого никуда не делась - из-за измены Геруса Украина сегодня попадает в полную энергетическую зависимость от страны-агрессора. Это предательство должно быть расследовано и наказано", - отметил Ляшко.

По факту драки открыто уголовное производство по ст. 346 Уголовного кодекса Украины (посягательство на государственного или общественного деятеля).