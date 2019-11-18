Ляшко хотят взять под стражу: нардепу вручили подозрение за драку с Герусом

Экс-нардепа обвиняют в нанесении телесных повреждений.

Бывшему народному депутату Олегу Ляшко вручили уведомление о подозрении по ч. 2 ст. 346 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) по факту драки с народным депутатом от "Слуги народа" Андреем Герусом в аэропорту "Борисполь".

Трансляция соответствующего процессуального действия в помещении Бориспольской местной прокуратуры велась на странице Ляшко в Facebook.

Читайте такжеЛяшко здесь ни при чем: Герус объяснил свое увольнение с должности представителя президента в Кабмине

"Только что заместитель прокурора Борисполя Неродик вручил мне уведомление о подозрении. Меня обвиняют в том, что я нанес легкие телесные повреждения и препятствовал в деятельности государственному деятелю Герусу", - заявил Ляшко журналистам после вручения ему подозрения.

Также Ляшко отметил, что ему вручено ходатайство о применении к нему безальтернативной меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Меня обвиняют в том, что я нанес телесные повреждения Герусу, и меня хотят взять за это под стражу", - сказал Ляшко.

Как сообщал УНИАН, 6 ноября в аэропорту "Борисполь" подрались председатель Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Герус (фракция «Слуга народа») и лидер Радикальной партии Ляшко.

Герус написал в Facebook: "Известный защитник бизнеса Ахметова, забытый всеми Ляшко меня ожидал в аэропорту "Борисполь", чтобы устроить "шоу-провокацию". Сниженная на 15% цена электроэнергии и полная готовность к зиме никак не устраивает "немонополиста", и они прибегают к все более изощренным способам, как вести свой бизнес". По его словам, "претензия Ляшко - это импорт электроэнергии". "Хотя три года импорт угля из России по формуле "Роттердам +", сопровождавшийся ростом тарифов для украинских потребителей, его полностью устраивал. Ибо на этом хорошо зарабатывал его дорогой "немонополист", - заявил Герус и добавил, что "пострадала" только его рубашка.

В свою очередь Ляшко написал в Facebook, что "случайно увидел в аэропорту "Слугу народа" Геруса, который открыл импорт российской электроэнергии из России". "Когда у российского лоббиста закончились аргументы, он начал махать руками. Однако проблема от этого никуда не делась - из-за измены Геруса Украина сегодня попадает в полную энергетическую зависимость от страны-агрессора. Это предательство должно быть расследовано и наказано", - отметил Ляшко.

По факту драки открыто уголовное производство по ст. 346 Уголовного кодекса Украины (посягательство на государственного или общественного деятеля).