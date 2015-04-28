Украина получит и проиграет ряд судебных исков в ЕСПЧ - правозащитники

Напомним, в Верховной Раде зарегистрированы семь законопроектов по этому вопросу, среди них есть и проект, внесенный Кабмином.

"Нам кажется, что это абсолютно неправильные законодательные инициативы, которые не отвечают международным стандартам по правам человека, международными договорами Украины. Поэтому мы призываем президента, правительство и народных депутатов выполнять международные обязательства, и любые инициативы, которые нарушают их, необходимо отменять и отзывать" , - заявил руководитель Адвокатского центра Украинского Хельсинского союза по правам человека Борис Захаров, пишет издание "Закон и бизнес".

Эксперт привел данные судебной статистики, согласно которой в 2014 году на счета государства было внесено около 30 млн. грн. залога, из которых только 78 тыс. грн. были взысканы в пользу государства за невыполнение условий такой меры пресечения.

В то же время, согласно закону, средства, полученные в качестве залога, в случае признания судом вины подозреваемого, зачисляются в государственный бюджет и могут быть направлены на погашение ущерба пострадавшим гражданам или государству.

Захаров уверен, что в случае отмены залога Украина получит ряд судебных исков в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) и проиграет их.

"Отмена залога для лиц, которые не совершали тяжелых насильственных преступлений, прямо противоречит Европейской конвенции по правам человека и основополагающих свобод, а также практике ЕСПЧ.

Криминалист Анна Маляр отметила, что введение подобной нормы позволило значительно сократить количество подозреваемых, которые в рамках досудебного следствия содержатся под стражей в СИЗО. Так, их численность, содержащихся в Лукьяновском СИЗО в Киеве, в 2014 году уменьшилось с 4 до 2 тысяч человек.

Она предполагает, что подобная инициатива может быть пролоббирована правоохранителями, поскольку пребывание подозреваемого в СИЗО позволяет "давить" на него при расследовании и способствует коррупции.

Эксперт также не исключает, что такая инициатива идет от власти с целью поднять свой рейтинг и создать видимость борьбы с коррупцией.