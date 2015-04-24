В НАТО готовы рассмотреть возможную заявку Украины на вступление - СМИ

Североатлантический альянс готов рассмотреть возможную заявку Украины на вступление в организацию.

Об этом немецкому изданию Deutsche Welle сообщил официальный представитель НАТО, передает 5 канал.

"Хотя Украина пока лишь заявила о желании подать такую заявку, альянс уже заявляет, что вступление в НАТО - вопрос, который решается между страной-кандидатом и государствами - членами альянса, и ни одна третья сторона вмешиваться в этот процесс не может" - заявил он.

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Кроме того, отметим: программа сотрудничества Украины и НАТО предусматривает создание Сил спецопераций и усиления Вооруженных Сил за счет дополнительных частей. Об этом говорится в Национальной программе сотрудничества Украины и Североатлантического Альянса, которую накануне утвердил президент Украины.

Напомним, соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.

В тексте документа отмечено, что реформа Вооруженных Сил на текущий год предусматривает создание отдельного вида войск. После консультаций с экспертами НАТО и модернизации имеющегося вооружения будут сформированы Силы специальных операций. В то же время, контролировать выполнение программы сотрудничества должен Кабинет Министров, а финансирование не потребует дополнительных средств из Госбюджета. Денежную поддержку для этого выделят из бюджета НАТО и отдельных его стран-членов.