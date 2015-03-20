В НАТО обещают изучить заявку Украины на вступление в случае ее подачи
20:15, 20 марта 2015Мир
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НАТО готова изучить заявку Украины на членство в альянсе, если она решит подать ее, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на Брюссельском форуме.
REUTERS
"Будет ли Украина членом НАТО или нет — это вопрос, который должна решать Украина, будет ли она подавать заявку. Если подаст, мы изучим ее заявку таким же образом, как мы изучаем заявки от любой другой страны", — сказал Столтенберг, пишет Росбалт.
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Отвечая на вопросы аудитории, Столтенберг подчеркнул, что не видит противоречия между "усилением коллективной обороны" стран-членов НАТО и их "стремлением восстановить конструктивные и предсказуемые отношения с Россией".
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