Дубилет объявил о старте "истребления" бумажного оборота в госорганах: начнут с HR

В планах министра - избавиться от подачи в бумажной форме копий дипломов, информации о связанных компаниях, копий паспортов, автобиографии и трудовых книжек.

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет заявляет, что в его планах в течение 6-9 месяцев "истребить" бумажные процессы в сфере HR госорганов.

"Начинаем с куска, на который приходится большая часть бумажного документооборота - кадрового (он же HR). По моей оценке, только на канцелярию вокруг кадровых документов государство тратит 50-100 млн грн ежегодно. А сколько впустую тратится времени и талантов - оценить невозможно", - пишет министр в своем Facebook.

Среди ключевых изменений он называет запрет подачи документов на прием на работу или на конкурсы в бумажной форме.

"Эта мера может показаться слишком строгой. Но, во-первых, нам нужно прививать цифровую грамотность госслужащим. Во-вторых, декларации в НАЗК в электронном виде все и так подают, ЭЦП у всех есть", - пишет Дубилет.

Также в планах избавиться от копий дипломов, информации о связанных компаниях, копий паспортов, подачи автобиографии.

"Трудовые книжки должны, наконец, уйти в историю. Это, кстати, оценит и бизнес. Весь оборот, который касается конкурсов, найма, отпусков, командировок, увольнений и т.д. — в цифру. В цифру нужно также перевести архив. Законы, которые обязывают хранить бумажные дела 75 лет, должны остаться в прошлом веке. Это тоже будет полезно для бизнеса", - пишет министр.

"Сильно упростим всю логику согласований. Блок-схемы, по которым документы “ходят” по кабинетам, упростим и сократим в 3-4 раза. Создаем единый реестр госслужащих. Сейчас HR-информация рассредоточена по разным органам в самых разных форматах. Это позволит централизовать и коммуникации, и многие другие HR-аспекты", - заявляет Дубилет.

По его словам, для этого придется поменять несколько законов и постановлений, а также внедрить правильное ИТ с особым вниманием к кибербезопасности.

"Я рассчитываю, что мы сможем все это сделать в течение 6-9 месяцев", - пишет министр.