Не прошло и года: Анастасия Приходько решила "завязать" с политикой
Анастасия Приходько решила «завязать» с политикой и возвратиться на большую сцену.
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Об этом она сообщила в Instagram.
«Это был тяжёлый год, но наши отношения с партией «Батькивщина» подошли к концу!» - написала она.
Приходько поблагодарила соратников «за опыт, за дружбу и поддержку».
«Да! Я возвращаюсь на сцену... Так что открыты к предложениям, к прессе, к новым проектам», - подытожила певица.
Это был тяжёлый год, но наши отношения с партией «Батьківщина» подошли к концу! Огромное спасибо @yulia_tymoshenko за опыт, за дружбу и поддержку, но я решила двигаться дальше! И отдельное спасибо @alexrbchn и @sergiimitrofanskii Вы настоящие! Да! Я возвращаюсь на сцену... Так что открыты к предложениям, к прессе, к новым проектам.
Как сообщал УНИАН, Анастасия Приходько баллотировалась в Верховную Раду как кандидат-мажоритарщик от партии "Батькивщина" в избирательном округе в Виннице, однако в парламент ей попасть так и не удалось.