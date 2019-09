Не прошло и года: Анастасия Приходько решила "завязать" с политикой

Это был тяжёлый год, но наши отношения с партией «Батьківщина» подошли к концу! Огромное спасибо @yulia_tymoshenko за опыт, за дружбу и поддержку, но я решила двигаться дальше! И отдельное спасибо @alexrbchn и @sergiimitrofanskii Вы настоящие! Да! Я возвращаюсь на сцену... Так что открыты к предложениям, к прессе, к новым проектам.

