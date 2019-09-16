Не прошло и года: Анастасия Приходько решила "завязать" с политикой

Приходько заявила, что ее отношения с партией "Батькивщина" подошли к концу.

Анастасия Приходько решила «завязать» с политикой и возвратиться на большую сцену.

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Об этом она сообщила в Instagram.

«Это был тяжёлый год, но наши отношения с партией «Батькивщина» подошли к концу!» - написала она.

Приходько поблагодарила соратников «за опыт, за дружбу и поддержку».

«Да! Я возвращаюсь на сцену... Так что открыты к предложениям, к прессе, к новым проектам», - подытожила певица.

Как сообщал УНИАН, Анастасия Приходько баллотировалась в Верховную Раду как кандидат-мажоритарщик от партии "Батькивщина" в избирательном округе в Виннице, однако в парламент ей попасть так и не удалось.