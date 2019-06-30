Певица Приходько баллотируется в парламент на округе в Виннице

Анастасия Приходько идет в Раду по мажоритарке от "Батькивщины".

Певица Анастасия Приходько баллотируется в Верховную Раду как кандидат-мажоритарщик от партии "Батькивщина" в избирательном округе в Виннице.

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

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Так, Приходько зарегистрирована кандидатом в одномандатном избирательном округе №11 в Виннице.

"Образование высшее, временно не работает, беспартийная, проживает в селе Крюковщина Киево-Святошинского района Киевской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия Всеукраинское объединение "Батькивщина", - отмечается в сведениях о кандидатке.

Как сообщал УНИАН, Анастасия Приходько ранее заявила о намерении идти на выборы в парламент на мажоритарном избирательном округе от партии "Батькивщина". Вместе с тем, в каком именно округе она будет баллотироваться, Приходько пообещала сообщить позже.