Украина задержала российский танкер вместимостью более 4,5 тысяч тонн, заходивший в порт Крыма - депутат

Украинские власти по состоянию на 9 апреля задержали шесть морских судов, которые заходили в порты оккупированного Россией Крыма и нарушили данными действиями украинское законодательство.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook народный депутат Георгий Логвинский, заместитель председателя Межведомственной рабочей группы Кабинета министров по вопросам возмещения убытков, нанесенных временной оккупацией части территории Украины.

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«На сегодняшний день проводится расследование в отношении шести морских судов. Два из них уже арестованы. Причины понятны – эти корабли заходили в ликвидированные морские порты оккупированного Крыма, чем нарушили режим оккупированной территории и суверенитет Украины», – отметил он.

По информации Логвинского, среди задержанных судов три под флагом Молдовы и по одному - Российской Федерации, Мальты и Тувалу.

«Был задержан корабль под флагом Российской Федерации. А именно, довольно большой танкер вместимостью более 4,5 тысяч тонн. Проводится расследование, и я не исключаю, что уже завтра будет санкция на арест этого судна», – написал Логвинский.

По его словам, в отношении остальных кораблей до сих пор проводятся следственные действия, которые не подлежат разглашению.

В Министерстве инфраструктуры информацию пока не подтверждают, ссылаясь на то, что данное решение находится в сфере компетенции СБУ и прокуратуры.

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Как сообщал УНИАН, Украина из-за аннексии Крыма Россией в 2014 году лишилась пяти морских торговых портов - Керченского, Севастопольского, Феодосийского, Ялтинского и Евпаторийского. Ответным шагом на действия Кремля стало официальное признание Украиной Автономной Республики Крым и Севастополя оккупированными территориями и как следствие - закрытие нашей страной крымских портов для международного судоходства.

Данный запрет неоднократно нарушался иностранными судовладельцами, в частности, по данным МИД Украины, с конца июля и по 10 декабря 2014 года было зафиксировано нахождение 99 судов в Крыму под флагами иностранных государств, львиная доля которых – российские. В связи с нарушением норм международного судоходства Генпрокуратура Украины возбудила почти 70 уголовных дел.